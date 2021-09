67 nuovi casi di coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore e altri due decessi. Sono i numeri contenuti nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione.

I test processati sono stati in totale 9.447, mentre 2.758 sono state le persone testate.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 171 (7 in meno rispetto a ieri).

2.922 sono invece i casi di isolamento domiciliare (204 in meno rispetto a ieri).

Le due vittime sono un 32enne e un 83enne residenti, rispettivamente, nel Sassarese e nella Città Metropolitana di Cagliari.

