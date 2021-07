403 sono i nuovi casi di coronavirus in Sardegna segnalati nell’aggiornamento odierno da parte dell’Unità di crisi della Regione, e nessun ulteriore decesso.

In totale, da inizio emergenza, i positivi sono quindi 61mila. Le vittime 1.498.

Buone notizie dai ricoveri in area medica, con 69 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. Nove quelli in terapia intensiva (+1).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.968, mentre i guariti sono 55.451.

