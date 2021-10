Sono 52 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione che registra anche 4 vittime.

I test processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 5.425, con 2.258 persone testate.

Il rapporto positivi-tamponi è quindi dello 0,9 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (1 in meno rispetto a ieri), quelli in area medica sono 100 (7 in meno rispetto a ieri).

1.709 sono i casi di isolamento domiciliare (24 in meno rispetto a ieri).

Le vittime sono un uomo e una donna di 72 e 89 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e due uomini di 63 e 86 anni residenti nella provincia del Sud Sardegna.

