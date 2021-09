Sono 34 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, sulla base di 10.818 test effettuati, mentre 2.115 sono state le persone testate. Ci sono anche due ulteriori decessi: un 78enne residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un 85enne residente nella provincia del Sud Sardegna.

Il rapporto positivi-tamponi è allo 0,3 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (come ieri); quelli ricoverati in area medica sono 169 (2 in meno rispetto a ieri).

2.742 sono i casi di isolamento domiciliare (180 in meno rispetto a ieri).

