Pace fatta tra Regione e medici di base dopo gli incontri di ieri. In serata la mediazione con l’intervento di Giuseppe Chessa, presidente dell’Ordine dei medici, che a Cagliari ha riunito sia i sindacati di categoria sia il commissario straordinario di Ats, Massimo Temussi. I primi hanno ribadito la loro disponibilità a perseguire l’obiettivo comune, ossia la somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid, nell’interesse primario del paziente e per questo serve un’alleanza con la Regione. Via quindi la minaccia di sanzioni disciplinari per i medici di base e via anche le accuse di “assenteismo” dalla campagna vaccinale.

Ma non solo. Di ieri è anche l’accordo con Federfarma per le somministrazioni nelle farmacie sarde a partire dal 15 giugno. Mentre dal 10 saranno abolite le prenotazioni per fasce d’età.

L’appuntamento più attesa resta per l’Isola quello di lunedì quando spariranno numerose restrizioni a seguito del passaggio in fascia bianca.

