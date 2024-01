In vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 25 febbraio, Confagricoltura Sardegna lancia un tour nei territori per presentare le sue proposte alla politica per rilanciare il comparto agricolo dell’Isola nel medio e lungo periodo. Quattro tappe, dal titolo “Coltiviamo il futuro della Sardegna”, definiranno le assemblee dell’organizzazione con incontri dedicati ad agricoltori e politici, ad associazioni di categoria e ordini professionali, sindacati e portatori di interesse che tutti i giorni lavorano con il mondo delle campagne.

Una serie di iniziative in cui Confagricoltura Sardegna e le sue rappresentanze provinciali illustreranno le loro proposte, dalle attività di ammodernamento per le aziende alle riforme, con il contributo che potrà arrivare dagli interventi del pubblico.

Si parte il 22 gennaio con il primo appuntamento in calendario a Oristano, ore 10.30 all’Hostel Rodia, dove interverranno il presidente di Confagricoltura Oristano, Tonino Sanna, e il direttore Roberto Serra. Il 26 gennaio tappa a Nuoro, alle 10.30 nella sala conferenze Salvatore Mannironi della Camera di commercio, dove prenderanno la parola il presidente provinciale Nuoro-Ogliastra, Michele Ena, e il direttore regionale, Giambattista Monne.

Il 29 gennaio ci si sposta a Sassari, dove alle 10.30 nell’aula magna della Facoltà di Agraria, il presidente di Confagricoltura Sassari e Olbia-Tempio, Stefano Taras, e il direttore Giannetto Arru Bartoli illustreranno le proposte dell’organizzazione agricola. L’ultimo incontro si terrà invece a Cagliari, il 5 febbraio sempre alle 10.30 al Caesar’s Hotel, alla presenza del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, dove saranno invitati a partecipare anche i candidati alla presidenza della Regione. Dopo l’illustrazione delle proposte di Confagricoltura, ai candidati presidente sarà chiesto come intendano intervenire sul comparto agricolo una volta eletti. Durante i lavori interverranno il presidente e il direttore di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele e Giambattista Monne.

© Riproduzione riservata