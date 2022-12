Una nave destinata a “rivoluzionare” i viaggi via mare tra l’Italia continentale e la Sardegna.

Stiamo parlando della Moby “Legacy”, varata questa settimana nel cantiere GSI di Guangzhou, in Cina, imbarcazione di nuova generazione, gemella della Moby “Fantasy”, e che arriverà nei nostri mari nei prossimi mesi.

Opererà sulla tratta fra Livorno e Olbia offrendo «standard da nave da crociera, servizi di bordo di assoluta eccellenza e strumentazioni che rendono il viaggio non solo confortevole e veloce, ma anche totalmente sostenibile».

I numeri sono da record: 237 metri di lunghezza, 32 di larghezza, per 69.500 tonnellate di stazza. Può ospitare fino a 2.500 passeggeri in 550 cabine, e grazie agli oltre 3.800 metri lineari di garage può trasportare fino a 1.300 auto o 300 camion.

Per quanto riguarda il motore, la potenza è di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi.

«Arredi, dotazioni, cabine e spazi comuni – spiega una nota – sono studiati in modo da assicurare la migliore traversata di sempre ai viaggiatori da e per la Sardegna, con una qualità mai vista in Italia che abbina la tradizionale eccellenza di Moby alla caratteristica di offrire un viaggio degno di una crociera, sia pure di poche ore. Ogni particolare è stato studiato nei minimi particolari, comprese alcune novità assolute per l’Italia: dalla possibilità di imbarco laterale nei garage che velocizzerà le operazioni di salita e discesa, a un’attenzione assoluta anche alle cabine dell’equipaggio e ai loro standard».

Moby Legacy, ovviamente insieme a Moby Fantasy, è il traghetto più grande del mondo e costituirà anche un volano di sviluppo per l’economia di Livorno, di Olbia e della Sardegna, creando più di 500 posti di lavoro fra diretti e indotto.

«Importantissima – sottolinea Moby – sarà l’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica ed ecologica che contraddistingue ogni opzione di Legacy (e Fantasy): le navi sono infatti fornite di una serie di dotazioni che permetteranno di abbattere le emissioni. E ci sarà anche la possibilità di passare dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale liquefatto GNL, che è il carburante più pulito per le navi».

«Con il varo della Legacy – conclude la compagnia – che segue quello di Fantasy dei mesi scorsi, Moby scrive una nuova pagina della sua storia. E anche sulle fiancate torna al futuro con la Balena Blu sulla livrea».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata