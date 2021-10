Comincia oggi in Sardegna la campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid alle categorie fragili che nell’Isola sono tra le 20mila e le 25mila persone. Il 6 ottobre è infatti la data fissata per l’avvio delle prenotazioni da parte dei pazienti immunodepressi che possono scegliere il luogo – tra i vari disponibili – in cui sottoporsi all’iniezione, mentre chi non può spostarsi da casa può contattare il medico di base.

Le modalità sono: online su sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, oppure chiamare al call center 800 009966 (tutti i giorni dalle 8 alle 20), andare negli uffici postali o attraverso i postini.

I cittadini interessati a questa prima fase sono quelli che hanno subìto un trapianto d'organo solido in terapia immunosoppressiva; un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); quelli in attesa di trapianto; chi fa terapie a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico (cellule Car-T); chi ha una patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; chi soffre di immunodeficienze primitive (come sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile), di immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico, di pregressa splenectomia, di sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids); chi è in dialisi e ha un'insufficienza renale cronica grave.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata