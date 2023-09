“Uno spettacolo di abbonamento” è la nuova iniziativa de L’Unione Sarda che sarà possibile sottoscrivere sino al 30 settembre.

Un abbonamento annuale alla versione online del giornale, con un prezzo speciale, che permetterà di sfogliare il quotidiano dalle prime ore del mattino sul proprio pc, tablet o smartphone.

Chi desidera beneficiare dell’offerta, 179,99 euro per un anno, avrà inoltre alcuni regali: 4 biglietti per assistere agli spettacoli del Teatro Lirico di Cagliari, 4 per il cinema Notorious, e 4 per il Planetario de L’Unione Sarda.

Inoltre è possibile pagare in tre rate.

Per tutte le informazioni, sul nostro sito si può visitare QUESTA SEZIONE

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata