15 gli incendi che nella giornata di oggi si sono sviluppati sul territorio regionale e per quattro di questi il Corpo forestale ha utilizzato non solo le squadre a terra ma anche i mezzi aerei del sistema regionale.

Gli episodi più gravi sono quelli registrati a San Vito, in località “Pranu Piddia”, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera, con il personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula e con il GAUF di Cagliari. Sul posto 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai e Castiadas e una di volontari dell'associazione di Villasimius; a “Guardia Longa”, comune di Capoterra, con intervento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Capoterra, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute 3 squadre di volontari delle associazioni di Capoterra (Grusap, Misericordia e Santa Barbara) e 1 squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari.

Fiamme poi a Samugheo, in località “Abba Sassa”, con spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Samugheo, con il personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Samugheo. È intervenuta una squadra del 115 di Sorgono.

Infine incendio a Barumini, località “P.te Bau Perdu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sul posto una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini - Centro urbano.

In serata il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un suo elicottero proveniente dalla base operativa di Pula per un incendio in territorio di Donori.

