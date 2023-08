Due giovani, due accademici affermati a livello europeo. Va a loro il Premio Ondras 2023, che riconosce l’impegno sociale e politico a livello internazionale per la promozione e la valorizzazione delle lingue minoritarie.

Promosso da Crei Acli e Fondazione di Sardegna, verrà consegnato il 30 settembre alla Manifattura Tabacchi: i protagonisti saranno Antonella Sorace, Guido Menshing, Blanca Ines Fernandez Quintana e Gianfranco Fronteddu, selezionati da una commissione di esperti sardi composta dallo scrittore Giuseppe Corongiu, dal sociologo Nicolò Migheli e dalla giornalista Maria Antonietta Piga.

«Siamo contenti per la qualità dei premiati», ha dichiarato il presidente regionale delle Acli Mauro Carta, «e per la capacità di continuare non solo il lavoro dello scorso anno, ma il lungo percorso di attenzione alla lingua sarda e alle altre cosiddette lingue minoritarie europee che da molti anni le Acli della Sardegna portano avanti».

