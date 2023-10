Torna, domenica 29 ottobre, la settima edizione della Camminata tra gli Olivi, l’evento promosso dall'associazione nazionale Città dell'Olio in 150 città italiane. Presente anche la Sardegna con ben diciassette paesi coinvolti: Bolotana (NU), Giba (CI), Gonnosfanadiga (VS), Ilbono (OG), Ittiri (SS), Masainas (CI), Riola Sardo (OR), Samatzai (CA), Santadi (CI), Serrenti (VS), Siddi (OR), Sini (OR), Sorso (SS), Uri (SS), Usini (SS), Ussaramanna (VS) e Villacidro (VS) con percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora.

“Olio & Salute” è il tema di questa edizione della Camminata tra gli Olivi promossa con la stretta alleanza della Lega Italiana per la Lotta conto i Tumori (LILT) e della Fondazione Italiana Fegato (FIF).

Camminare fa bene alla salute ma anche inserire l’olio extravergine di qualità in una dieta equilibrata aiuta a prevenire i tumori e a ridurre le malattie epatiche e l’insorgere di altre malattie croniche degenerative. «Sono particolarmente orgogliosa di questo progetto che vuole promuovere una delle eccellenze del nostro territorio, ovvero l’olio extra vergine di oliva, in una combinazione perfetta di gusto e salute – ha detto l’assessora all’agricoltura Valeria Satta –. Le qualità del nostro olio extra vergine sono note ovunque poiché le nostre peculiarità climatiche e geografiche rendono un prodotto con caratteristiche organolettiche eccezionali anche grazie alla millenaria cultura olivicola delle nostre popolazioni».

