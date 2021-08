Dopo la tregua di questi ultimi giorni, Lucifero – ovvero l’ondata di caldo rovente portata dall’anticiclone africano che sta caratterizzando questo mese d’agosto – tornerà a stringere la sua afosa morsa sull’Italia.

Nelle prossime ore si attenueranno infatti i venti di maestrale e bora che hanno portato un po’ di refrigerio dopo i primi, caldissimi giorni d’agosto.

Il sole splenderà praticamente su gran parte delle regioni (temporali pomeridiani soltanto sulle Alpi), mentre il caldo colpirà soprattutto le regioni centrali e settentrionali.

I valori massimi raggiungeranno e in alcune zone supereranno i 35 gradi, soprattutto in Sardegna, Toscana, Emilia e basso Veneto.

Nell’Isola, in particolare, la provincia che vedrà salire i termometri più in alto sarà quella di Cagliari.

Proprio il Comune di Cagliari in queste ore ha diffuso una nota, lanciando l’allerta per ondate di calore con codice giallo per sabato 21 agosto.

“Dopo qualche giorno di tregua – si legge nel comunicato - che ha portato ad un livello 0 con allerta verde, le temperature in rialzo previste per il fine settimana hanno portato il Ministero della Salute a diramare un nuovo bollettino di allarme per la prevenzione degli efeftti delle ondate di calore sulla salute”.

Sabato 21 agosto, dunque, l'allerta, che interesserà anche Cagliari e che sarà al livello 1 (colore giallo) con le temperature previste andranno dai 23 ai 38 gradi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata