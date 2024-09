Trasporto marittimo e ferroviario: questi i due temi al centro dell’incontro, il primo di una serie, tenutosi oggi a Roma con il ministero dei Trasporti che l'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha avviato per affrontare le diverse sfide che riguardano la mobilità per i cittadini sardi.

L’assessore ha sottolineato che «l'intento è quello di avviare un percorso con il Mit che si traduca in un rapporto di collaborazione continua e proficua per affrontare e superare le diverse criticità che in qualche modo complicano la mobilità dei cittadini e delle imprese sarde». Come si legge in una nota della Regione il focus di questo primo incontro è stato su alcuni temi di reciproco interesse nell'ambito del trasporto marittimo e ferroviario e le relative linee di finanziamento, nell'ottica della loro tempestiva programmazione e del superamento di alcune criticità.

La prossima riunione è in programma per la prossima settimana sul tema del trasporto aereo con un affondo sul trasporto delle merci e sul trasporto pubblico locale su gomma. È stato infine calendarizzato ai primi di ottobre l'incontro di condivisione dello studio di fattibilità economico finanziario sulle alternative della Abbasanta-Nuoro a scartamento ordinario, realizzato da RFI. Un passo necessario per individuare e valutare le ipotesi di sviluppo.

(Unioneonline)

