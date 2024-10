«È entrata in vigore da domenica la nuova continuità territoriale, promossa dalla giunta Todde. Il risultato, però, è sotto gli occhi di tutti: anziché garantire collegamenti accessibili per i sardi e per chi desidera raggiungere l’isola, ha prodotto un paradosso che rischia di isolare completamente la Sardegna». Così Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento nazionale Insularità di Forza Italia. Che prosegue: «Oggi un volo da Roma a Cagliari può costare oltre 570 euro, una cifra assurda, che penalizza gravemente l’Isola, rendendola inaccessibile per molti e compromettendo il suo sviluppo economico e turistico. Il confronto è impietoso e dimostra l’incapacità di questa giunta: un volo per New York può costare circa 300 euro, quasi la metà di quello per raggiungere Cagliari da Roma. Questo squilibrio evidenzia l’inadeguatezza della nuova gestione della continuità territoriale e l’incapacità di chi oggi è al governo, che non ha saputo garantire il diritto alla mobilità per i cittadini sardi né tutelare le esigenze dell’isola. Se le tariffe possono raggiungere questi picchi in un periodo di bassa stagione, possiamo solo immaginare cosa accadrà in estate, quando la domanda per l’isola cresce in modo esponenziale».

«L’attuale situazione è inaccettabile – conclude Cappellacci – e richiede un immediato intervento per correggere un sistema che, così com’è, rischia di trasformare la Sardegna in un’isola sempre più isolata. Ai sardi non servono promesse, ma azioni concrete e soluzioni efficaci che possano ridare dignità e accessibilità al nostro territorio».

