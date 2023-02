Torna l’inverno sull’Italia e sulla Sardegna.

Correnti di aria gelida già nelle primissime ore di domenica hanno fatto irruzione nel Paese aprendo le porte a una fase meteorologica di particolare rigidità. L’aria fredda, raggiungendo il Mar Mediterraneo, ha generato un vortice ciclonico che nei prossimi giorni non mollerà la presa.

Secondo Antonio Sanò, del sito www.ilmeteo.it, per tutta la settimana l’Italia dovrà fare i conti con questa trottola ciclonica che dispenserà pioggia, temporali, vento e anche nevicate a quote molto basse, in alcuni casi anche in pianura.

La traiettoria del vortice sembra ormai delineata, e proprio a partire dalla Sardegna si incamminerà verso le regioni centro-meridionali.

La neve è attesa nell’Isola a partire dai 700-900 metri.

Da venerdì 3 marzo l’alta pressione dovrebbe poi di nuovo riportare il sole su gran parte delle regioni, ma con temperature ancora più tardo invernali che primaverili.

