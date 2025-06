Dal tardo pomeriggio di ieri 26 non sono disponibili i sistemi informatici operativi nei Pronto Soccorso e nei reparti dei presidi ospedalieri. Lo comunica il dipartimento Sanità digitale di Ares Sardegna.

Il disservizio è da ricondurre a un problema tecnico nell'infrastruttura cloud gestita dal Polo strategico nazionale.

Il personale tecnico di Ares, di Sardegna IT e gli specialisti del Polo nazionale, con la collaborazione dei fornitori dei sistemi coinvolti, sono impegnati nelle operazioni di ripristino e il problema è in via di risoluzione.

«La situazione è sotto costante monitoraggio e saranno fornite tempestive comunicazioni sull'evoluzione», assicura l'Azienda regionale della Salute che poi precisa: «Nonostante il grave disagio per l'indisponibilità dei sistemi informatici l'assistenza sanitaria è comunque totalmente garantita attraverso procedure alternative messe in atto grazie alla dedizione del personale sanitario».

