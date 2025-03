Torino piange la scomparsa di Vito Matta, imprenditore originario di Sant’Anna Arresi che, ormai, era diventato una vera e propria istituzione in città. Aveva 63 anni, la maggior parte dei quali trascorsi dietro il bancone dello storico bar pasticceria Dezzuto e, prima ancora, dietro quello del bar Zucca. Nel corso degli anni, i suoi occhi hanno incrociato quelli di migliaia di clienti, abituali o di passaggio, che facevano una sosta nel locale di via Duchessa Jolanda.

I suoi affetti lo hanno descritto come «matto per l’Isola». Ogni anno tornava nella sua terra natale, che aveva lasciato a soli 5 anni, ma che non ha mai smesso di amare. Ogni estate, infatti, non mancava l'appuntamento con la sua Sardegna. La passione per le sue origini e per la sua terra natale non l'ha mai nascosta: «Tutti sapevano da dove veniva, negli anni ha promosso la sua “casa” con tanta passione, e molti hanno deciso di trascorrere le vacanze in Sardegna seguendo i suoi consigli».

Matta è venuto a mancare il 25 febbraio scorso, ma le tante persone che lo conoscevano hanno deciso di organizzare un ultimo saluto per lui, che si terrà domani, nella Chiesa del Gesù Nazareno. «Non un funerale», hanno precisato, «ma un momento per rendergli omaggio e salutarlo, un ristoratore follemente innamorato della sua Sardegna».

