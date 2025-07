Finanziato con 6 milioni di euro, il progetto strategico Med-Star2 mira ad andare oltre la risposta alle emergenze e ad aumentare la resilienza al rischio di incendi boschivi dei territori transfrontalieri di Francia e Italia (Progetto Interreg 2021-2027) che si affacciano sul Mar Tirreno: Sardegna, Corsica, Region Sud, Liguria e Toscana.

Il progetto è coordinato dall'Istituto per la Bioeconomia del Cnr di Sassari e include ben 16 partner tra cui le Regioni coinvolte, sia italiane, sia francesi, e le Università di Corsica, Firenze e Sassari.

Domani dalle 9 alle 13 l'evento on-line per presentare il Progetto che intende adottare strategie condivise per integrare le misure di carattere emergenziale che da sole non bastano a eidurre la vulnerabilità dei territori all'impatto dei cambiamenti climatici e degli incendi boschivi.

Dopo i saluti di benvenuto da parte del direttore del CNR- IBE Beniamino Gioli, un’introduzione sul programma It-Fr marittimo da parte del Responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma Filippo Giabbani e una panoramica sul progetto a cura della ricercatrice Valentina Bacciu. Seguiranno gli interventi di due esperti dell’Unione Europea, la Dott.ssa Teresa Capula (Commissione Europea, DG Protezione Civile e Operazioni di Aiuto Umanitario Europee) e il Dott Jesus San-Miguel (Commissione Europea, Joint Research Centre).

