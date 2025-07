Sono decine i guasti sulla rete, con interruzione dell’erogazione di energia elettrica, segnalati da numerose località della Sardegna centro-orientale. E migliaia le utenze che patiscono disagi.

La mappa delle disalimentazioni di E-Distribuizione riporta un’alta densità di segnalazioni di blackout che riguardano anche centinaia di utenti alla volta nel Guspinese, nel Campidano, nel Sarrabus e su, fino all’Ogliastra.

I tecnici delle ditte incaricate stanno lavorando per risolvere. In centro come Esterzili, Sadali e Seulo la corrente è tornata dopo due ore. Ma intanto giungo altre segnalazioni.

La causa più probabile dei guasti, distribuiti su un territorio così ampio, potrebbe essere l’altissima richiesta di energia legata all’utilizzo di impianti di condizionamento e refrigerazione, sotto stress per le temperature eccessive di queste ore.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata