Salvatore Mattana è il nuovo amministratore unico della Igea Spa. L’ex sindaco di Sarroch e già vertice del Consorzio industriale di Cagliari (Cacip) è stato nominato dalla Giunta regionale, questa mattina, su proposta dell’assessore all’Industria Emanuele Cani: di area Pd, prenderà il posto di Michele Caria.

La società controllata dalla Regione non naviga in buone acque: per mancanza di denaro, a causa del mancato trasferimento di risorse pubbliche, ha sospeso tutti i pagamenti e anche gli stipendi di settembre sono stati considerati a rischio.

L’esecutivo di Alessandra Todde ha quindi deciso «di chiedere, fin d'ora, al nuovo amministratore unico la convocazione, senza ritardo, dell'assemblea al fine di procedere all'approvazione dei bilanci d'esercizio degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, previo espletamento delle incombenze di cui allo Statuto, oltre a quelle previste dal codice civile».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata