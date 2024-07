«Non è possibile avere un comitato di controllo analogo che non controlla un accidente, che non dà indirizzi, che non si esprime. E questo è quello che è successo nel tempo». Lo aveva fatto intendere ieri con un video. Oggi è tornata alla carica: la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha messo nel mirino Abbanoa.

A margine della riunione della Giunta di oggi ha rilanciato: «Non è possibile scoprire in un'assemblea (quella dei soci, come Comuni e Regione, tenutasi ieri, Ndr) che ci sono 150 milioni di danni reali accertati dalla Guardia di finanza, di cui il controllo analogo non era neanche a conoscenza. Ecco questo tipo di cose ci fanno capire che la situazione deve cambiare anche in termini di trasparenza di gestione».

La presidente ha poi ribadito che «Abbanoa è stata gestita come una società privata con interessi a volte poco trasparenti. Voglio che torni a essere una società a indirizzo pubblico, dove i suoi soci, la Regione e i Comuni, esprimano gli indirizzi e che i benefici siano per i Comuni e per la Regione, e non per la gestione».

(Unioneonline/E.Fr.)

