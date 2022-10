Anche in Sardegna, come in gran parte d’Italia, grazie a Scipione l’Africano è terza ottobrata.

A Cagliari notti tropicali, di giorno temperature che raggiungono i 30 gradi e spingono residenti e turisti ad affollare le spiagge: a Pula la stagione balneare non è mai finita, e le strutture ricettive continuano a raggiungere numeri impensabili mentre festeggiano anche pizzerie e ristoranti.

Anche a Villasimius stabilimenti balneari ancora aperti: “Magari fino a metà novembre”, sperano i gestori dei lidi. E lavorano molto anche i ristoranti la sera, perché nel paese ci sono ancora diversi stranieri. Per non parlare degli alberghi aperti almeno sino a fine mese, alcuni senza una camera libera.

Il caldo, dicono i meteorologi, proseguirà almeno fino al ponte di Ognissanti e sta coinvolgendo tutta l'Italia.

Una situazione termica in questo fine ottobre "a livelli quasi estivi, da primi di luglio" e una temperatura del mare di 23-24 gradi, che si registra in genere tra fine giugno e primi di luglio, dice Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) che riunisce Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). In particolare, fa notare l'esperto, lo zero termico nei prossimi giorni supererà i 3mila metri.

A causare questa particolare situazione meteoclimatica da un punto di vista termico, spiega Gozzini, la bassa pressione che insiste sull'Oceano Atlantico, che fino a fine mese sembra non voler mollare, e che ha richiamato aria calda di origine africana in risalita sull'area Mediterranea.

Un ottobre più caldo della norma "non è un evento rarissimo - sottolinea Gozzini - la particolarità è che è un fenomeno sempre più frequente e le estati sono sempre più allungate". Quanto al prossimo inverno, guardando agli ultimi rilevamenti della piattaforma di osservazione satellitare dell'Ue Copernicus, gestita da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa), l'esperto ricorda che la stagione che verrà sarà caratterizzata da un clima mite con un'ondata di freddo prima di Natale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata