La perturbazione in arrivo dall’Atlantico era annunciata. Per domani, giovedì 3 ottobre, arriva anche l’avviso della Protezione civile, con un'allerta gialla che interessa tutta la Sardegna settentrionale e quella occidentale fino a Teulada.

Sono previsti temporali forti, anche se la localizzazione – al momento – è di difficile previsione. Le zone non interessate, comunque, sono la Baronia, il Sarrabus e il Cagliaritano, dove eventuali fenomeni dovrebbero essere di minore intensità.

Nonostante questo bollettino diramato dalla centrale di via Biasi, dal Comune di Cagliari arriva un avvertimento: l’Amministrazione «invita i cittadini, dalle 00,00 alle 23,59, a prestare massima prudenza soprattutto per la zona di Pirri. Il servizio di Protezione Civile ha, inoltre, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Secondo l’avviso, prosegue la nota, «è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano».

Resta certo un brusco abbassamento delle temperature, che scenderabnno al di sotto della media stagionale, con l’ingresso del maestrale.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata