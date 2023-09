Il mondo del volontariato di Carbonia è in lutto: si è spento a 80 anni Gerolamo Agulli, fra i fondatori della Pro loco Carbonia, ma soprattutto per oltre 25 anni dirigente del Rotary Club con cui, fra le varie e numerose attività filantropiche, è riuscito a organizzare ed erogare tantissime borse di studio per gli studenti meritevoli di Carbonia e del territorio: molti degli alunni beneficiari dei contributi sono riusciti ad avviare e completare importanti percorsi di studio.

Ex funzionario della Asl Sulcis, è stato fra i fondatori anche della polisportiva del circolo ospedalieri del Sirai.

I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di San Ponziano. Tantissimi gli attestati di cordoglio da parte del mondo istituzionale regionale e del volontariato.

