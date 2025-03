«Non accusiamo nessuno, ma chiediamo che si faccia chiarezza sulla morte di nostro padre». Francesca Murgia è figlia di Pier Giorgio, il pensionato 75enne di Villamassargia deceduto l’undici marzo in una clinica romagnola, dove era stato ricoverato per un intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

L’esposto

«Mio padre padre avrebbe dovuto fare un intervento per la stabilizzazione della colonna vertebrale – racconta Francesca Murgia – doveva restare in clinica per una settimana. È entrato in sala operatoria per la prima volta il 15 febbraio. Ma quasi subito ha accusato forti dolori. In seguito sono stati eseguiti altri due interventi e il decesso è avvenuto proprio in occasione dell’ultima operazione».

Nel registro degli indagati sono finiti due chirurghi: Arnaldo Filippini e Fabio Tresoldi (difesi dall’avvocato Giacomo Valgimigli). L'ipotesi dei reato è quella di omicidio colposo.

Tutti i dettagli nell’articolo di Francesco Pintore su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata