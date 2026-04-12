Tragedia nella tarda mattinata nelle campagne di Villamassargia, dove Carlo Alberto Pinna, 56 anni, vicesindaco di Masainas, è morto durante una battuta di caccia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco improvviso. A lanciare l’allarme sono stati i compagni che si trovavano con lui, allertando immediatamente i soccorsi. In attesa dell’arrivo del 118, sono stati guidati al telefono dal personale sanitario nelle manovre di rianimazione, ma per Pinna non c’è stato nulla da fare.

Profondo il cordoglio nel Sulcis. «È difficile trovare le parole», ha scritto il sindaco di Masainas, Gian Luca Pittoni sulla sua pagina social. «Carlo ci ha lasciati a soli 56 anni. La nostra comunità perde non solo il suo vicesindaco, ma anche uno stimato medico veterinario e una persona eccezionale. Ho condiviso con lui anni di lavoro e di amicizia e questa perdita lascia un vuoto incolmabile». «È stato un punto di riferimento per molti, un uomo buono, capace di affrontare ogni sfida con integrità – prosegue il primo cittadino –. Per me è stato un onore condividere con lui il percorso amministrativo e la responsabilità verso la nostra comunità». Pittoni ricorda anche uno degli ultimi momenti pubblici insieme: «Solo un mese fa, durante l’inaugurazione della nuova piazzetta e del parco giochi di Cannigonis, era in mezzo a noi, con il sorriso. Così voglio ricordarlo». Pittoni ha poi espresso «il più profondo cordoglio» alla moglie Serenella, ai genitori e a tutta la famiglia.

Numerosi i messaggi di vicinanza anche dai comuni del territorio. Il sindaco Andrea Pisanu e l’amministrazione di Giba e Villarios hanno ricordato «la prematura scomparsa del vicesindaco di Masainas e stimato veterinario del Servizio veterinario della Asl Sulcis». Cordoglio anche da Tratalias, con il sindaco Emanuele Pes e l’amministrazione comunale che parlano di «figura di riferimento per il territorio». A Calasetta il sindaco Antonello Puggioni e l’amministrazione hanno sottolineato «l’impegno al servizio della comunità» di Pinna, unendosi al dolore dei familiari e dell’intero paese.

In segno di rispetto, il Comune di Masainas, che questo weekend ospita la sagra del carciofo spinoso, ha disposto l’annullamento di tutti gli eventi in programma oggi, compreso il concerto di Maria Giovanna Cherchi e dei Dilliriana.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata