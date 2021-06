Doppio arresto da parte della Polizia anticrimine e della Squadra volante del commissariato di Iglesias nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti. In manette sono finiti un 51enne e un 61enne di Iglesias.

Il sospetto che i due uomini si dedicassero all’attività di pusher nella casa in cui entrambi vivevano era da tempo noto agli agenti e, dopo ulteriori informazioni reperite nelle ultime settimane, è stata effettuata una perquisizione dell’appartamento. Sono stati ritrovati, in un cassetto del soggiorno, avvolti in un sacchetto di plastica, circa 580 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Entrambi andranno all’udienza direttissima nella gioranta di oggi.

(Unioneonline/s.s.)

