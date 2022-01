Un 45enne di Bacu Abis è stato arrestato dagli agenti della Volante del Commissariato di Carbonia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno notato diversi soggetti fare ingresso nell’abitazione dell’uomo, pregiudicato. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 11 buste contenenti dosi di eroina dal peso complessivo di 2 grammi, un bilancino di precisione elettronico e la somma di 100 euro in contanti, provento dell'attività illecita.

Condotto in Commissariato, il 45enne è stato arrestato in attesa del rito per direttissima, a Cagliari nella mattinata odierna.

