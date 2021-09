I carabinieri hanno notato da subito che procedeva a zig zag e quando gli hanno mostrato la paletta con l'alt si è subito fermato ma gli esiti del test alcologico ha rivelato che aveva bevuto tantissimo.

Alla fine un 40enne di Carbonia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'operazione è avvenuta nella notte in viale Trieste. La pattuglia della Radiomobile era impegnata in attività di controllo quando ad un certo punto ha notato una vettura dall'andamento non solo strano ma anche pericoloso.

Imporre l'alt è stato doveroso, ma la sorpresa è arrivata subito dopo: sottoposto due volte a test con l'etilometro, entrambe le circostanze hanno rivelato il superamento notevole dei limiti consentiti. Denuncia penale, ritiro della patente e sequestro del veicolo sono state le immediate conseguenze.

© Riproduzione riservata