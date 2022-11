Trovato in possesso di sostanze dopanti, ha dichiarato che fossero per un uso personale ma questo non gli ha evitato una denuncia.

Nei guai, a Iglesias, è finito un 45enne noto alle forze dell’ordine. È stato controllato nel corso degli accertamenti dopo un intervento su strada da parte dei carabinieri del Radiomobile. Sottoposto a perquisizione personale e della propria auto, i militari hanno recuperato 100 pastiglie da 10 mg di stanazolol (testosterone sintetico) e 10 fiale iniettabili da 250 mg di mixed testosterone Ester marca Sustaland.

Il tutto è stato sequestrato e ora l’uomo è indagato per utilizzo di farmaci al fine di alterare le prestazioni agonistiche e ricettazione.

