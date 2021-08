Il fenomeno dei roghi accesi nella periferia nord di Carbonia non ha sosta ma questa notte sui tre incendi appiccati verso le località Sirai e in via del Minatore, due si sono sviluppati non troppo distante da un impianto di distribuzione di carburanti.

Le richieste di intervento che hanno impegnato di seguito i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono scattate a partire dalla mezzanotte in poi. La prima volta nei pressi della rotonda di viale del Minatore, di fronte all'insediamento rom, in un tratto che era stato preso di mira soprattutto fra maggio e giugno scorso. Poi però nelle ore successive qualcuno degli incendiari si è spostato verso la fine di via Dalmazia, fra le località Sirai e Campo Frassolis, e ha appiccato due roghi di dimensioni comunque ridotte ma che sono risultati essere abbastanza vicini ad un'area di servizio per la distribuzione di carburanti. Motivo per cui l'apprensione è parsa giustificata. Le fiamme non l'hanno raggiunta perché i Vigili del fuoco, attentissimi, sono stati protagonisti di un intervento molto celere in entrambi i casi.

