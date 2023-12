La Madonnina come regalo di Natale. Infatti, nei giorni scorsi è tornata a Tratalias la Madonna di Monserrat, la Regina del Sulcis, e compatrona della diocesi di Iglesias. Ad accogliere il simulacro il Cardinale Monsignor Arrigo Miglio, il parroco Don Mauro, e il sindaco del paese Emanuele Pes, con la presenza di alcuni sindaci e amministratori del territorio.

Simulacro tornato in paese dopo un’accurata operazione di restauro a cui è stato sottoposto, visto che come spiega Monsignor Carlo Cani, direttore dell’ufficio beni culturali della diocesi di Iglesias: «Si tratta di un evento importantissimo non solo per Tratalias, ma per l’intera diocesi per il simulacro di proprietà del capitolo della cattedrale, e un elemento identitario del nostro popolo, da 400 anni ogni anno parte per un pellegrinaggio verso Tratalias, per poi fare rientro nella cattedrale. Proprio per questi continui spostamenti», prosegue Cani, «il simulacro ha subito nel tempo un evidente deterioramento, necessitava di un intervento molto serio, per custodire e tramandare alle generazioni che verranno un’esperienza di cui l’immagine della Madonna e in quale modo una memoria viva. Oggi viene restituito un bellissimo simulacro completamente restaurato».

La Madonnina viene posizionata all'interno della chiesa nuova (foto Fabio Murru)

Grande soddisfazione di Don Mauro Coni, parroco di Tratalias e Perdaxius: «Siamo felicissimi che il Cardinale Arrigo Miglio e Monsignor Cani abbiano voluto fare questo regalo a ridosso della domenica della Gioia nell’avvento», Simulacro per la giornata di domani, ci sarà la processione solenne dalla Chiesa nuova fino al alla cattedrale, nel vecchio borgo medioevale, partenza prevista alle ore10.00, con arrivo alle 10.30 circa, dove ci sarà l'ingresso del simulacro con il saluto ufficiale del gruppo dei cacciatori di Tratalias, che proporranno "Su Sparatoriu" come da tradizione rinnovata. Per l’occasione in via del tutto eccezionale la Messa verrà Celebrata dal Cardinale Monsignor Arrigo Miglio.

