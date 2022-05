Ha alzato il gomito e si è messo alla guida della sua auto. Ma non ha fatto molta strada: a causa dell’alcol è rimasto coinvolto in un incidente.

Quando sul posto, a Tratalias, sono intervenuti i carabinieri, per il conducente – un cinquantunenne di Nuxis – è stato sottoposto ad alcoltest, risultando positivo, con un tasso alcolemico pari a 1,69 grammi per litro, valore più che triplo rispetto al limite.

Per questo, oltre alla denuncia per guida in stato d’ebbrezza, la patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata