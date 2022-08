Tragedia oggi pomeriggio fra la seconda spiaggia e le dune di Porto Pino (Sant’Anna Arresi): un turista di 49 anni è annegato mentre faceva il bagno.

Forse l'uomo ha avuto un malore mentre si trovava in acqua e ha perso i sensi.

Dopo l'allarme dei bagnanti, vano l'intervento dell'elisoccorso giunto dalla base cagliaritana e atterrato in uno spiazzo prossimo alla seconda spiaggia. Sul posto anche i volontari del Soccorso di Sant'Anna Arresi e la Protezione civile. Con loro altri soccorritori di varie associazioni ma per il poveretto non c'è stato nulla da fare.

