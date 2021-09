Le associazioni ambientaliste l'hanno ripulito tante volte, anche in ossequio al nome che porta, ma niente da fare: gli incivili sono tornati ancora una volta in azione. Hanno preso di mira infatti piazza Peppino Impastato, dedicata alla memoria del giornalista vittima della mafia, abbandonando in poche ore bottiglie di vetro (alcune infrante) e di plastica, cartoni, materiali vari, contenitori in alluminio. Tutto lasciato nei punti più disparati della piazzetta verde incastonata nel rione di Is Meis e frequentata spesso dai bambini.

Di recente nella piazza erano intervenute squadre di volontari che avevano compiuto una capillare pulizia, anche lungo il confine della scuola municipale che ospita le elementari. Il nuovo blitz dei teppisti è avvenuto in poche ore. Danneggiato anche parte del prato. Nuova condanna da parte delle istituzioni comunali e dei residenti che da anni fanno i conti con questi comportamenti.

