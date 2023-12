Tante novità per il Natale a Carbonia.

Il Consorzio fieristico sulcitano, reduce dal grandissimo successo della fiera "Il Sulcis Iglesiente espone" svoltasi lo scorso giugno a Carbonia che ha visto la partecipazione di oltre 50mila visitatori nella due giorni, ora è pronto per regalare alla città e a tutto il territorio una serie di attività.

“Il Natale arriva in città 2023” è organizzato sempre dal Consorzio fieristico sulcitano di Carbonia con il patrocinio del Comune di Carbonia e della Regione Autonoma della Sardegna, ed è partito l’8 dicembre con l'accensione di grandi soggetti tridimensionali posizionati sulla via Gramsci e su piazza Ciusa.

Ieri in via Gramsci sono stati aperti i mercatini di Natale allestiti con casette in legno dipinte di bianco e rosso: i commercianti proporranno le loro merci, in serata l'esibizione dal vivo del gruppo Kantidos, del dj Angelo Fraternali e il villaggio di Natale curato dalla Engel eventi di Carbonia.

Oggi, domenica 17, dalle ore 11 arriveranno in città Joey e Rina, la coppia di ballerini coreografi che danzeranno con le musiche dei tormentoni attuali, e per i più piccoli sarà a disposizione il trenino delle “Simpatiche canaglie” e tanta musica. La sera si esibiranno l'orchestra di Daniela e Stefania con il loro repertorio musicale che propone ballo liscio e di gruppo e l'animazione serale con la Engel eventi e il dj Angelo Fraternali.

Previste degustazioni gratuite a cura della cantina di Santadi del caseificio su Connottu di Trattalias e del liquorificio Sulchy di Sant'Antioco e castagne arrosto per tutti.

Dal 28 al 31 sarà visitabile una bellissima mostra fotografica allestita in piazza Roma sul glorioso calciatore di Carbonia Ravot.

Grande soddisfazione dal presidente del Consorzio fieristico sulcitano di Carbonia Mauro De Sanctis, che invita i cittadini e gli ospiti che arriveranno in città a godersi gli spettacoli, le degustazioni e i mercatini che rimarranno aperti fino al 24 sulla via Gramsci.

