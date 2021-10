Un pescatore 47enne di Carloforte è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Carloforte per produzione, traffico e detenzione di droga ai fini di spaccio. Un suo collega di 44 anni è stato invece segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione del 44enne dove hanno trovato 2 grammi di marijuana, considerata per uso personale. Mentre i successivi accertamenti in casa e nell’auto del primo hanno consentito di recuperare in un furgone Citroen, 9 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, 34 ovuli di sostanza verosimilmente del tipo hashish per un peso complessivo di 337 grammi, due flaconi di metadone cloridrato da 50 mg e la somma in contanti di 720 euro, ritenuti frutto di attività di spaccio.

L’udienza di convalida è in programma per oggi in tribunale a Cagliari.

