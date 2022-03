Due giovani di Domusnovas sono stati arrestati nella notte dai carabinieri del Radiomobile di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Per entrambi i 23enni il sospetto dei militari era che fossero due “pusher”, quindi hanno deciso di fermarli per strada nel corso di un apposito servizio. Sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 277 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, di due tritaerba e oggettistica varia per il confezionamento delle bustine da spacciare.

I giovani sono stati messi ai domiciliari in attesa del rito direttissimo in programma domani al Tribunale di Cagliari.

