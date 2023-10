A Carbonia la sicurezza in strada ha testimoni speciali: i bambini, futuri automobilisti, cui sono stati insegnati i rudimenti del buon comportamento in tema di viabilità.

Oggi infatti è stata presentata la relazione finale del progetto “Sicuri in strada”, frutto di lezioni intense e partecipate.

“Sicuri in strada” ha visto il comando della Polizia municipale, l'assessorato alla Pubblica Istruzione e i volontari Auser Sardegna in prima linea per diffondere l’educazione stradale tra gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie.

Un’attività educativa e formativa finalizzata a far sì che i bambini e le bambine siano, fin da piccoli, portatori di buone pratiche di sicurezza stradale.

Il progetto è stato un successo: agli alunni sono state fornite specifiche lezioni con numerosi esempi pratici in collaborazione con i vigili urbani. Durante le lezioni è stato trattato il tema della segnaletica.

All’incontro erano presenti anche il responsabile del progetto, Andrea Piras, e la squadra in turno dell’Auser Carbonia.

«L’iniziativa - spiega il sindaco Pietro Morittu - è ormai un format apprezzato e collaudato».

Nell’occasione è stato presentato anche il progetto “Pedatric Safety”, che inizierà il prossimo 16 ottobre e fornirà ai giovani preziose informazioni sul soccorso 118.

© Riproduzione riservata