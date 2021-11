Una Volante del commissariato di Iglesias li ha fermati per un controllo e in auto gli agenti hanno trovato cocaina, eroina, hashish e metadone. Due gli arresti. È il risultato dell’operazione condotta ieri pomeriggio in località Villamarini dove i poliziotti hanno notato una macchina con due persone, il passeggero lo conoscevano per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. La pattuglia li ha seguiti e poi ha intimato l’alt.

All’interno dell’abitacolo sono state rinvenute singole dosi di cocaina, eroina, hashish e 12 boccette di metadone. Nei confronti dei due, un 56enne e un 33enne, entrambi cagliaritani residenti a Iglesias, sono scattate le perquisizioni domiciliari. A casa del primo sono stati sequestrati 4,300 kg di marijuana, 24 boccette di metadone, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, mentre a casa del secondo 1 kg di marijuana.

Oggi per entrambi è in programma l'udienza di convalida con rito direttissima.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata