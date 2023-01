Si è rivelata un successo quasi inatteso la giornata di screening che la Croce Rossa Italiana, comitato di Cagliari con la sezione medico operativa delle crocerossine, e la Croce Rossa di Carbonia Cortoghiana, hanno condotto a partire da questa mattina nel cuore della città in Piazza Roma. Proseguirà nel pomeriggio.

I professionisti e i volontari infatti hanno messo in atto il progetto "Diritto alla salute: una rete che ti aiuta", consentendo a tante persone già in fila dalla mattina presto di aderire alla giornata di prevenzione delle patologie cardiovascolari. Le varie equipe che hanno operato all'interno delle unità mobili hanno proceduto quantomeno alla misurazione dei valori basilari come ad esempio il colesterolo totale, le lipoproteine a bassa e alta densità, i trigliceridi e la glicemia.

Ma la giornata è anche servita per promuovere stili di vita dedicati a mantenere una condizione fisica ideale come ad esempio l'assunzione costante di acqua, la necessità di praticare l'attività fisica, l'eliminazione o quantomeno la riduzione drastica del fumo, una corretta alimentazione. L'importanza della giornata è stata colta al volo dalle numerose persone che si sono letteralmente poste in fila per essere sottoposte ai vari esami, ovviamente gratuiti. In alcuni casi l'attività di screening ha proprio permesso di rilevare valori sfasati che hanno dunque messo in allerta gli utenti che quindi proseguiranno con esami più approfonditi.

