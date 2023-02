Incidente mortale poco dopo le 22.30 nella strada provinciale che da Carbonia porta a Villamassargia.

Nello scontro tra una Lancia Y e un Doblò è morto un trentottenne di Domusnovas. In gravi condizioni anche una donna. L’intervento dei carabinieri è in corso: non si conosce ancora l’identità della vittima né della ferita.

L’incidente si è verificato in località Tanì, in territorio di Carbonia, seppure al confine con Iglesias. Nella Provinciale 2, oltre ai carabinieri, stanno intervenendo i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere, e i volontari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la donna, purtroppo ferita gravemente, all’ospedale Brotzu di Cagliari.

