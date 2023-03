Sospesa momentaneamente, su richiesta della Uiltec, la protesta ai tornelli della Portovesme srl per dare modo ai due dipendenti Patrizio Cancedda e Tore Marzeddu (entrambi dirigenti della sigla sindacale) di portare la loro solidarietà ai lavoratori in presidio allo stabilimento di San Gavino «che in questo momento - si legge in una nota - attraversano la difficoltà di una totale fermata del sito e con la prospettiva di una cassa integrazione a zero ore».

I due lavoratori ringraziano tutte le persone «per la grande manifestazione di solidarietà e in prospettiva di un percorso positivo della risoluzione della vertenza energetica. Saremo vigili con attenzione all'evolversi della situazione e in caso di notizie negative ci riserveremo ad altre forme di lotta».

© Riproduzione riservata