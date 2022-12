Dopo i 7 migranti salvati qualche settimana fa da un mercantile in transito verso la Spagna, e nello stesso giorno si persero le tracce di altri sei in viaggio verso le coste della Sardegna, ieri in tarda serata 15 migranti a bordo di un barchino in legno sono stati intercettati dalla Sezione operativa Navale della Guardia di Finanza di Sant’Antioco.

Il gruppo si trovava al largo dell’isola del Toro e si apprestava a raggiungere le coste sulcitane. Tutti sono stati accompagnati al porto commerciale di Sant’Antioco dove ad attenderli, oltre al personale di terra della Guardia di Finanza, era presente anche un’ambulanza del 118 della Sulcis Emergenze per 2 migranti che hanno avuto qualche problema durante il viaggio.

Presenti inoltre gli agenti del commissariato di Carbonia che hanno scortato il pullman convenzionato fino al centro di accoglienza di Monastir.

