È stata trasformata in una lezione dedicata all'ambiente, la proiezione di "Arbores", lungometraggio del regista Francesco Bussalai, tratto dal testo "Colpi di scure e sensi di colpa. Storia del disboscamento della Sardegna dalle origini a oggi", di Fiorenzo Caterini.

La proiezione, dedicata agli studenti delle quarte e quinte degli istituti superiori di Sant'Antioco rientra nella manifestazione "passaggi d'autore, intrecci mediterranei".

Non poteva essere altrimenti, anche perché il regista ha voluto raccontare il disboscamento massiccio intrapreso dai piemontesi, usando il monte Ortobene come location e fra gli obiettivi del messaggio c'è la sollecitazione della sensibilità ambientale dello spettatore, ancora di più quando si tratta di giovani studenti come quelli del Liceo e delle professionali di stato.

Il dibattito tra studenti, regista e autore ha evidenziato problematiche di carattere ambientale legate al progresso eccessivo che a loro dire, sarebbe la causa, e al fatto che non si stia considerando l'utilità di avere una natura in salute. Senza di essa, il parere unanime degli studenti, anche noi umani non saremo in salute. È tempo di riacquistare gli spazi naturali e soprattutto le conoscenze dell'ambiente in cui viviamo.

Hanno partecipato 7 classi quarte e quinte degli istituti superiori di Sant'Antioco, tra liceo e professionali.

