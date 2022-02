Una 45enne e il suo convivente di 50 anni sono stati denunciati in stato di libertà a Santadi per indebita percezione del reddito di cittadinanza in concorso.

La coppia, dall’aprile 2019 al dicembre dello stesso anno, ha percepito una somma superiore ai 31mila euro avendo dichiarato lo stato di disoccupazione dei nucleo familiare.

I carabinieri della locale stazione, insieme al personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari, hanno invece accertato che l'uomo in quel periodo aveva ottenuto un introito economico derivante da lavoro dipendente, ma non dichiarato, in un'azienda agricola di Villaperuccio. Anche l'Istituto previdenziale è stato informato dell'anomala situazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata