Ha perso il controllo della sua vettura che è finita dentro la pista ciclabile a bordo strada: la macchina si è ribaltata.

Nessuna ferita seria, per fortuna: è il bilancio dell'incidente avvenuto ieri notte sulla strada statale 126 subito dopo San Giovanni Suergiu.

Il caso ha voluto che nessuno fosse presente nel momento in cui l'auto, condotta da un uomo, si è catapultata all'interno della ciclo-pista che la Provincia Sud Sardegna ha realizzato da Carbonia a Sant'Antioco attraverso San Giovanni Suergiu.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri.

La vettura è stata poi rimossa dal carro attrezzi.

Analogo incidente poche settimane fa ma all'uscita di Carbonia: in quel caso un'auto era piombata a velocità elevata sulla ciclo-pista di mattina, in un orario in cui di solito sono presenti i frequentatori.

