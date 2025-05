Ancora problemi per la guardia medica di San Giovanni Suergiu, dopo la chiusura dello scorso primo maggio e di domenica 4. La Asl nella giornata odierna ha comunicato che il punto di guardia medica sarà chiuso anche durante il servizio odierno dalle ore 20 alle ore 8 di domani 6 maggio.

Nella nota arrivata all’amministrazione comunale dal distretto socio-sanitario di Carbonia, si legge che in caso di necessità i cittadini potranno rivolgersi alle guardie mediche di Carbonia in piazza Marinai d’Italia, a Sant’Antioco in via della Rinascita oppure nel punto di Bacu Abis in piazza La Marmora. Altrimenti, in caso di emergenza, direttamente al presidio ospedaliero Sirai di Carbonia.

«Le nostre comunità sono sempre più in difficoltà a causa dei disservizi sanitari», dice la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai. «Si tratta di un problema cronico che spero venga risolto il prima possibile, anche in vista dell’imminente stagione estiva».

© Riproduzione riservata