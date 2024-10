Incendio auto nella notte a San Giovanni Suergiu. Per cause da accertare intorno all'una della scorsa notte una Peugeot 207 SW, che si trovava parcheggiata nella via Pescatori a ridosso della caserma dei carabinieri è andata a fuoco. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni residenti sono arrivati i vigili del fuoco di Carbonia. Dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza la vettura e l'area circostante.

L'intervento dei vigili del fuoco (foto Fabio Murru)

La vettura è andata completamente distrutta, ma non è stato almeno per ora risalire all'origine delle fiamme, visto l'orario non si esclude che possa essere di origine dolosa.

